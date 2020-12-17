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السودان يدين الهجوم على ناقلة نفط في ميناء جدة السعودي

07:19 م الخميس 17 ديسمبر 2020
السودان يدين الهجوم على ناقلة نفط في ميناء جدة السعودي

أرشيفية

الخرطوم - أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف، يوم الاثنين الماضي، ناقلة نفط في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، بواسطة زورق مفخخ مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالسفينة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية - في بيان مساء اليوم الخميس- إن تكرار هذه الهجمات الإرهابية في الآونة الأخيرة على المنشآت الحيوية خاصة على مواقع البترول ومحطات توزيع المنتجات البترولية، يؤكد - بلا شك - أن الأمر يتخطى استهداف المملكة ومرافقها الحيوية إلى استهداف أمن وإمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي وتهديدها للسواحل والمياه الإقليمية، بتسببها في حدوث كوارث بيئية تنجم عن تسرب البترول أو المنتجات البترولية لتلك المياه.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، وقوف السودان إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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هجوم ناقلة نفط ميناء جدة السعودية

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