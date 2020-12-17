الإليزية تكشف نتائج فحص السيدة الفرنسية الأولى بعد إصابة ماكرون بكورونا
وكالات:
أكدت مصادر في الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، أن نتيجة فحص بريجيت زوجة الرئيس ماكرون جائت سلبية، وليست لديها عوارض، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المُستجد.
ووفق بيان قصر الإليزيه، أُجريت فحوصات لماكرون بعد "ظهور أولى العوارض" للفيروس، وأثبت إصابته بكوفيد 19.
وأفاد البيان بأن الرئيس الفرنسي سيخضع للعزل لمدة 7 أيام، وسيستمر في أداء مهامه "عن بُعد" على أن تُعقد اجتماعاته عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ومنذ بدء الجائحة، سجلت فرنسا البالغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة، أكثر من 2.4 مليون إصابة بكورونا.
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