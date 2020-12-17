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إطلاق نار وقتل واختطاف.. البحرين تعدد انتهاكات قطر المتكررة ضد صياديها

06:28 م الخميس 17 ديسمبر 2020
إطلاق نار وقتل واختطاف.. البحرين تعدد انتهاكات قطر المتكررة ضد صياديها

البحرين

وكالات:

أكد مستشار العاهل البحريني، أن قطر تطلق النار وتقتل وتخطف الصيادين البحرينيين وتقطع أرزاقهم.

وقال مستشار ملك البحرين، حسبما نقلت عنه فضائية الشرق الإخبارية، إن أزمة قطر في علاقاتها مع جيرانها لها أسباب وأوجه عديدة.

وتابع "اعتدنا من قطر المؤامرات المكشوفة والتزوير الصريح على مر العقود".

وأكد مستشار ملك البحرين، أنه على قطر أن تكف عن الاعتداءات المتكررة التي تتحمل مسؤوليتها بالكامل.

وكان وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ألقى الضوء على "احتواء موقف مسلح في عرض البحر" مع دوريات أمن الساحل القطرية، مؤكدا على رفض بلاده هذه "التعديات".

جاء ذلك في كلمة للوزير البحريني بمناسبة يوم الشرطة، حيث قال وفقا لما نقلته الداخلية البحرينية على صفحتها بتويتر: " ما تعرضت له شرطة خفر السواحل من قبل دوريات أمن السواحل القطرية، مرفوض تماماً لما يمثله من تعدي على عناصر شرطة البحرين أثناء أدائهم الواجب، احتوينا بسرعة، موقفاً مسلحا في عرض البحر، من خلال تواجد القوة اللازمة لضبطه في الوقت والمكان المطلوب".

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