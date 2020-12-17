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حفتر يثني على دور إيطاليا في دعم سبل حل الأزمة الليبية

06:07 م الخميس 17 ديسمبر 2020
حفتر يثني على دور إيطاليا في دعم سبل حل الأزمة الليبية

خليفة حفتر

بنغازى - أ ش أ

أثنى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر على دور الحكومة الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية بالحكومة الإيطالية لويجي دي مايو، وعدد من المسؤولين في إيطاليا في مدينة بنغازي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك.

وذكرت بوابة إفريقيا للأنباء، أنه جرى خلال اللقاء التطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته، إضافة لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية.

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