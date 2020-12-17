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بعد مخالطة ماكرون.. رئيس وزراء جديد في الحجر الصحي

04:42 م الخميس 17 ديسمبر 2020
بعد مخالطة ماكرون.. رئيس وزراء جديد في الحجر الصحي

كزافييه بيتيل

وكالات:

أعلن رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل، دخوله الحجر الصحي بعد مخالطته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أصيب بفيروس كورونا.

وسبق كزافييه في العزل كلٍ من رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، ورئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن القصر الرئاسي الفرنسي "الإليزيه"، ثبوت إصابة ماكرون بكوفيد 19، حيث يخضع للعزل الذاتي ولمدة 7 أيام على أن يواصل أداء مهماه "عن بُعد".

كما حيث إلغاء جميع الرحلات الخارجية التي كان مقررًا لماكرون إجراؤها بما في ذلك رحلته إلى لبنان.

ولم يحدد الإليزيه بعد "كيفية انتقال فيروس كورونا إلى ماكرون".

كزافييه بيتيل رئيس وزراء لوكسمبورج إيمانويل ماكرون فيروس كورونا

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