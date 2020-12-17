مصر تعزي السودان في ضحايا اعتداء جبل أبوطيور
القاهرة - أ ش أ
أعربت مصر عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا الاعتداء المؤسف، الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية، مساء الثلاثاء، حول منطقة جبل أبوطيور المتاخمة للحدود الإثيوبية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من الجنود، وخلّف عدداً آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية، إضافة إلى خسائر في المعدات.
وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية الخميس- تضامنها الكامل مع السودان الشقيق وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه، وشجبها لهذه الاعتداءات غير المبررة.
وقالت إنها تتابع - بمزيد من القلق - تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، مؤكدة ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلاً بحق السودان الشقيق.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
122086
عدد المصابين
-
105132
عدد المتعافين
-
6943
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
73111718
عدد المصابين
-
51206791
عدد المتعافين
-
1626231
عدد الوفيات
إعلان