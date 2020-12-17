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حقوق الإنسان العراقية تنتقد استخدام القوة لفض مظاهرة في البصرة

03:13 م الخميس 17 ديسمبر 2020
حقوق الإنسان العراقية تنتقد استخدام القوة لفض مظاهرة في البصرة

القوات الأمنية العراقية

البصرة (العراق) - (د ب أ):

انتقد مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة البصرة العراقية اليوم الخميس استخدام القوات الأمنية العراقية للقوة لفض وقفة احتجاجية لمهندسين يطالبون بفرص عمل، ما تسبب في تعرض عدد منهم للضرب والاعتقال.

وقال المكتب، في بيان، إن "القوات الأمنية قامت بفض وقفة احتجاجية لمهندسين يطالبون بالحصول على فرص عمل بالقوة دون حوار معهم، وتعرض عدد منهم، حتى من النساء، للضرب والاعتقال".

وطالب المكتب محافظ البصرة بفتح تحقيق عاجل للوقوف على هذه الأحداث ومتابعة مطالب هذه الشريحة، وأكد على الرفض الشديد لأي اعتداء على أي فرد، ودعا إلى احترام وحماية حقوق الإنسان.

وتشهد مناطق متفرقة من العراق مظاهرات للمطالبة بالحصول على فرص عمل ومعالجة مشكلة البطالة.

القوات الأمنية العراقية حقوق الإنسان العراقية مظاهرة في البصرة

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