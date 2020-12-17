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بوتين: سأحصل على اللقاح الروسي ضد كورونا في أقرب وقت ممكن

02:21 م الخميس 17 ديسمبر 2020
بوتين: سأحصل على اللقاح الروسي ضد كورونا في أقرب وقت ممكن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه سيحصل على اللقاح الذي طورته بلاده ضد كورونا "في أقرب وقت ممكن".

وأوضح الرئيس البالغ من العمر 68 عاما أن عمره خارج النطاق المشمول حاليا بتوصية الحصول على اللقاح، والذي تم تقديمه في أغسطس الماضي.

وأعرب بوتين، في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، عن ثقته في لقاح "سبوتنيك V"، وقال إنه أثبت حتى الآن أنه آمن وفعال.

كما أعرب عن تفاؤله بشأن خطط شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" لدمج لقاحها مع اللقاح الروسي لتطوير منتج أكثر فاعلية.

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