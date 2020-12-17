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بوتين: لقاحنا ضد كورونا جيد ولدينا نقص في معدات إنتاجه

01:58 م الخميس 17 ديسمبر 2020
بوتين: لقاحنا ضد كورونا جيد ولدينا نقص في معدات إنتاجه

فلاديمير بوتين

موسكو- أ.ش.أ:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لقاح فيروس كورونا الروسي جيد، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في افتقارنا إلى المعدات اللازمة لإنتاجه بالكميات اللازمة .

وقال بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، اليوم الخميس: أكرر مرة أخرى لكي يسمعني الجميع في البلاد، تتلخص مهمتنا في التطعيم داخل روسيا، ومكونات هذا اللقاح الروسي جيدة " .

وأضاف الرئيس الروسي: "ما زلنا نفتقر إلى المعدات اللازمة لإنتاج كمية اللقاحات، التي نحتاج إليها".

وتابع بوتين:"كانت روسيا أول دولة في العالم تخترع وتبدأ إنتاج اللقاح من قبل مركز أبحاث "جامالي" ومركز نوفوسيبيرسك "فيكتور"، وهو لقاح جيد وقد تحدثت عدة مرات حول ذلك، وأمنه وفعاليته تصل إلى 95 في المئة وأكثر، ويتحدث الخبراء عن 96-97 في المائة بالفعل، من مستوى الحماية، ولم ترصد أي حالة خطيرة بشأن الآثار الجانبية " .

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