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التحالف: باليستي حوثي أُطلق من صنعاء وسقط في صعدة

12:36 م الخميس 17 ديسمبر 2020
التحالف: باليستي حوثي أُطلق من صنعاء وسقط في صعدة

العقيد الركن تركي المالكي

الرياض- أ ش أ:

قال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت، الخميس، صاروخاً بالستياً من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في صعدة.

وأكد العميد المالكي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي .

وأوضح أن المليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

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تركي المالكي تحالف دعم الشرعية في اليمن صنعاء الحوثيين

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