أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

فاوتشي: لقاح موردنا قد يحصل على إذن استخدام بـالحالات الطارئة

12:21 م الخميس 17 ديسمبر 2020
فاوتشي: لقاح موردنا قد يحصل على إذن استخدام بـالحالات الطارئة

لقاح موردنا

وكالات:

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي إن لقاح فيروس كورونا المستجد الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية مودرنا قد يحصل على إذن للاستخدام في الحالات الطارئة، اليوم الخميس.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء، فإن تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) هو آلية لتسهيل توافر واستخدام الإجراءات الطبية المضادة، بما في ذلك اللقاحات، أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، مثل جائحة كورونا.

وكان فاوتشي رجح إمكانية الوصول إلى "مناعة القطيع" بنهاية الربع الثاني من العام القادم، مشيرا إلى أن حوالي 75٪ إلى 80٪ من السكان في أمريكا سيحتاجون إلى التطعيم للوصول إلى مناعة القطيع.

وقد سجلت الولايات المتحدة اليوم الخميس، رقما قياسيا بعدد وفيات كورونا، تجاوز الـ3500 وفاة، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 240 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

لقاح موردنا لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا المعهد الأمريكي للأمراض المعدية

الخبر التالى:

الإليزيه: كيفية إصابة ماكرون بكورونا "غير معروفة".. ونحدد المخالطين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف الظاهرة الأبرز خلال 4 أيام.. وأمطار على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا