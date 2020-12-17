نيويورك تايمز: عنصر طبي ثان في ألاسكا يحتاج مساعدة طبية عاجلة بعد لقاح فايزر

وكالات:

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن عنصرا طبيا آخر في ولاية ألاسكا الأمريكية، احتاج إلى عناية طبية عاجلة بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح شركتي فايز وبيونتيك ضد فيروس كورونا المستجد.

وكانت نيويورك تايمز قد أفادت بأن أحد العاملين في القطاع الطبي، شعر بنوبة حساسية قوية يوم الثلاثاء، بعد أن تم تطعيمه باللقاح المذكور، وتم نقله إلى المستشفى.

ووفقا لهذه الصحيفة، كان رد فعله على اللقاح مشابها لما كان لدى اثنين من العاملين في المجال الطبي ببريطانيا، بعد تلقيحهما بنفس اللقاح الأسبوع الماضي.

ولم تحدد الصحيفة، هل كان يعاني هذا الرجل من حساسية تجاه بعض الأدوية قبل التطعيم.

وذكرت الصحيفة، أنه ظهرت لدى المذكور، بعد تطعيمه يوم الأربعاء في ألاسكا، انتفاخات تحت عينيه وأخذ يعاني من دوخة وكذلك التهاب في الحلق.

بعد ذلك تم نقله، إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وجرى حقنه ببعض الأدوية.

وتقول إدارة المستشفى، إن ما حدث له لا يعتبر نوعا من الحساسية تجاه اللقاح. وبعد ساعة من التطعيم، عادت حالته إلى وضعها الطبيعي وتم إخراجه من المستشفى.