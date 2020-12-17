جانتس: القدس لن تقسم لكن هناك متسع لعاصمة فلسطينية
تل أبيب- (أ ف ب):
قال بيني جانتس رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن الإسرائيلي في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط معلقا على اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع إسرائيل إنه لايرى سلاما متكاملا في الشرق الأوسط من دون تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ودعى الفلسطينيين إلى التعاون معه ومع الدول العربية الشريكة حتى يكون لهم مكان في عملية السلام الجديدة.
لكن جانتس لم يوضح مالذي يقصده عندما تتطرق إلى الحديث عن الدولة الفلسطينية والقدس إذ قال: القدس يجب أن تبقى موحدة، لكن سيكون فيها مكان لعاصمة فلسطينية، وأضاف نحن نريد الإنفصال عن الفلسطينيين ونريد ضمانات لأمننا، لهذا نحن بحاجة إلى غور الأردن.
وختم جانتس الحوار بقوله إن الانفتاح يحتاج إلى ثقافة سلام وتغيير مناهج التعليم الإسرائيلية والعربية، واعتراف متبادل بالاحتياجات.
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