كازاخستان تسجل 788 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

نور سلطان - (أ ش أ):

سجلت جمهورية كازاخستان 788 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 144 ألفا و523 حالة.

وأشارت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان - وفقا لوكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - إلى أنه تم تسجيل 746 حالة شفاء تام من الفيروس على مدار يوم أمس، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 128 ألفا و964 حالة.