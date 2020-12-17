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الأرجنتين: تسجيل 6843 إصابة جديدة و162 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

07:42 ص الخميس 17 ديسمبر 2020
الأرجنتين: تسجيل 6843 إصابة جديدة و162 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

بوينس إيرس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية عن تسجيل 6843 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، و162 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشارت الوزارة، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ بدء انتشار الفيروس بلغ مليونا و517 ألفا و46 شخصا، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 41365 حالة.
وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في الأرجنتين مليونا و347 ألفا و914 شخصا.
يذكر أن الأرجنتين سجلت أول إصابة بفيروس كورونا يوم 3 مارس الماضي، وفرضت قيودا على مختلف الأنشطة في البلاد اعتبارا من يوم 20 خلال الشهر ذاته.

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