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رويترز: إصابة وزير الداخلية الأمريكى ديفيد برنهارت بفيروس كورونا

07:30 ص الخميس 17 ديسمبر 2020
رويترز: إصابة وزير الداخلية الأمريكى ديفيد برنهارت بفيروس كورونا

وزير الداخلية الأمريكى ديفيد برنهارت

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأمريكية، إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الداخلية ديفيد برنهارت بمرض بفيروس كورونا كوفيد-19.

وقال المتحدث نيكولاس جودوين لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن برنهارت لم تظهر عليه أعراض، وسيواصل العمل وهو في الحجر الصحي.

وزارة الداخلية الأمريكية ديفيد برنهارت فيروس كورونا

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