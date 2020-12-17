رويترز: إصابة وزير الداخلية الأمريكى ديفيد برنهارت بفيروس كورونا

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأمريكية، إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الداخلية ديفيد برنهارت بمرض بفيروس كورونا كوفيد-19.

وقال المتحدث نيكولاس جودوين لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن برنهارت لم تظهر عليه أعراض، وسيواصل العمل وهو في الحجر الصحي.