رويترز: إصابة وزير الداخلية الأمريكى ديفيد برنهارت بفيروس كورونا
07:30 ص الخميس 17 ديسمبر 2020
قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأمريكية، إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الداخلية ديفيد برنهارت بمرض بفيروس كورونا كوفيد-19.
وقال المتحدث نيكولاس جودوين لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن برنهارت لم تظهر عليه أعراض، وسيواصل العمل وهو في الحجر الصحي.
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