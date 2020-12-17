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ميركل تجري اتصالا بالفيديو مع مؤسسي شركة "بيونتيك"

06:53 ص الخميس 17 ديسمبر 2020
ميركل تجري اتصالا بالفيديو مع مؤسسي شركة "بيونتيك"

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):
من المقرر أن تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالا بالفيديو صباح اليوم الخميس مع مؤسسي شركة الأدوية "بيونتيك"، التي توزع مع شركة "فايزر" لقاحا لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وستتحدث ميركل مع أوجور شاهين وأوزليم توريتشي وسينضم إليهم وزير الصحة الألماني ينس شبان ووزيرة البحث أنيا كارليتشك.

ولم تحدد الحكومة في إعلانها يوم الأربعاء بشأن الاتصال، ما الذي يخطط المشاركون للتحدث عنه بالضبط، لكنهم سيلقون ملاحظات افتتاحية.

وقد يتمكن الألمان من تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا بدءا من الأسبوع المقبل. وذكرت الهيئة الطبية الأوروبية أنها ستحاول منح لقاح "بيونتيك / فايزر" الضوء الأخضر يوم الاثنين، أي قبل ثمانية أيام مما كان مخططا له.

يشار إلى أن اللقاح موجود بالفعل في الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، وإن كان ذلك بمساعدة موافقات الطوارئ.

أنجيلا ميركل شركة بيونتيك فيروس كورونا لقاح كورونا

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