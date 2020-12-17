أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

العاصمة الكورية الجنوبية تسجل رقما قياسيا للإصابات بفيروس كورونا

02:54 ص الخميس 17 ديسمبر 2020
العاصمة الكورية الجنوبية تسجل رقما قياسيا للإصابات بفيروس كورونا

ارشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت العاصمة الكورية الجنوبية سول رقما قياسيا للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 423 حالة، بحسب ما أعلنه عمدة المدينة كيم ووي يونج صباح اليوم الخميس.

وكشف كيم أن حالات الإصابة في البلاد ككل بلغت 1014 حالة في اليوم نفسه، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 46 ألفا و453 حالة.

كما سجلت البلاد 22 وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 634 وفاة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

روسيا: تسجيل 76 حالة وفاة جديدة بكورونا في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تسافر إلى الإمارات لبحث خطة توريد مزيد من دفعات لقاح كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا