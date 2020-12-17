سعر بيتكوين يتخطى 21 ألف دولار لأول مرة

فرانكفورت (ألمانيا) - (د ب أ):

تخطى سعر عملة بيتكوين المشفرة مساء أمس الأربعاء حاجز الـ 21 ألف دولار لأول مرة.

ويتجاوز السعر الجديد الرقم القياسي السابق البالغ 19 ألفا و700 دولار الذي تم تسجيله في نوفمبر.

وشهدت بيتكوين نموا في قيمتها أثناء جائحة كورونا وبدا أن العملات الرقمية أخذت في الصعود خلال الأشهر القليلة الماضية بعد فترة هدوء طويلة.

وهناك أسباب أخرى لارتفاع قيمة تلك العملة وهي الندرة النسبية وخطة "باي بال" للسماح للعملاء بالدفع بالعملات المشفرة.