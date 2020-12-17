بلومبرج: وزير الخزانة الأمريكي يقوم بجولة في المنطقة تشمل مصر

واشنطن - (د ب أ):

يعتزم وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، زيارة مصر وإسرائيل وقطر ودول أخرى في المنطقة، في آخر جولة خارجية له كمسؤول بالحكومة الأمريكية.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن أشخاص مطلعين على الأمر، دون الكشف عنهم.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة في الأسبوع الأول من يناير.

ومن المتوقع أيضا أن يزور منوشين الإمارات والسودان.

ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة التعليق، بحسب بلومبرج.