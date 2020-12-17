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فرنسا تعتزم توفير مليون جرعة لقاح كورونا بحلول نهاية العام

12:16 ص الخميس 17 ديسمبر 2020
فرنسا تعتزم توفير مليون جرعة لقاح كورونا بحلول نهاية العام

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس

باريس - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في الجمعية الوطنية (البرلمان) مساء الأربعاء، أن من المنتظر توفير 1.16 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأضاف كاستيكس، أن من المنتظر في مطلع يناير المقبل توفير 677 ألف جرعة أخرى، و1.6 مليون جرعة أخرى في فبراير المقبل.

ووعد كاستيكس ببذل كل ما هو في الإمكان من أجل تنسيق حملة التطعيم مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وكان كاستيكس قد أعلن في وقت سابق أن من المنتظر أولاً تطعيم مليون شخص مهددين على نحو خاص، مشيرًا إلى أن من هؤلاء على سبيل المثال كبار السن في دور الرعاية.

ومن المنتظر توفير التطعيمات في فرنسا مجانًا غير أنه لا يُنْتَظَر أن يكون هناك تطعيم إجباري.

وأعلنت السلطات الصحية في البلاد التي يقطنها نحو 67 مليون نسمة، اليوم عن تسجيل أكثر من 17 ألف و500 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في فرنسا إلى نحو 2.4 مليون شخص منذ بدء الجائحة.

جان كاستيكس لقاح كورونا رئيس الوزراء الفرنسي

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