مؤسسة النفط الليبية: مسلحون يتدخلون في مهام شركة تسويق

طرابلس - (د ب أ)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن جماعة مسلحة قامت بتدخل وصفته بالبذئ ومكشوف البواعث في المهام الفنية لأنشطة شركة "البريقة" لتسويق النفط.

وفي بيان لها بالساعات الأخيرة من مساء الأربعاء، أدانت المؤسسة هذا الفعل وحذرت هذه الجماعة (التي لم تسمها) بأنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أفرادها المتورطين في الابتزاز".

وأكدت المؤسسة المملوكة للدولة، أنها على تواصل مع الجهات المختصة، موضحة أنها قامت بتقديم بلاغات خطية ضد هذه الجهة وأفرادها المتورطين وفضح ممارساتهم التي قالت: "إنهم يهدفون من خلالها لتمرير صفقات مشبوهة من زيوت و غيرها".

كما أفادت المؤسسة بأن معلومات وردتها حول استهداف مقرات إحدى الشركات النفطية الوطنية بسيارات مفخخة، واصفة ما حدث بأنه نوع آخر من عمليات الابتزاز ضد مقدرات الوطن النفطية.

ولم تحدد المؤسسة مكان وزمان الاستهداف، إلا أنها أشارت إلى تواصلها مع الأجهزة الأمنية المنضبطة والمتمسكة بصحيح القانون للتأكد من صحة ودقة هذه المعلومات.

وأضافت: "لقد اتخذت كافة الترتيبات برفع درجة الاستعداد لمواجهة هذه المخاطر التي تحيط بقطاع النفط الوطني، ونحمل هذه الجماعة المسلحة مسؤولية المساس بشركات القطاع النفطي".