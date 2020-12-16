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لبنان: الحكم بسجن فضل شاكر 22 عامًا بتهم إرهاب

11:58 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
لبنان: الحكم بسجن فضل شاكر 22 عامًا بتهم إرهاب

فضل شاكر

وكالات

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، مساء الأربعاء، حكمين غيابيين في حق الفنان فضل شمندر المعروف باسم "فضل شاكر" قضيا بسجنه 22 عامًا مع الأشغال الشاقة، إضافة الى تجريده من حقوقه المدنية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "نينا" أن الحكم الأول يقضي بحبس شاكر 15 عامًا بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي إقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

أما الحكم الثاني، فقضى بسجنه 7 سنوات وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

فضل شاكر تهم إرهاب المحكمة العسكرية اللبنانية لبنان

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