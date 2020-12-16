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رئيس هيئة الأركان السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي التعاون العسكري

09:54 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
رئيس هيئة الأركان السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي التعاون العسكري

فياض بن حامد الرويلي

وكالات

بحث الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، مع الفريق أول مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، التنسيق بين البلدين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم، أن الجانبان أكدا خلال اللقاء الذي جري اليوم بالرياض، على أهمية التصدي لأشكال الإرهاب لضمان أمن و سلامة المنطقة واستعرضا عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان السعودي رئيس هيئة الأركان الأمريكية

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