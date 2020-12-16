رئيس هيئة الأركان السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي التعاون العسكري

وكالات

بحث الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، مع الفريق أول مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، التنسيق بين البلدين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم، أن الجانبان أكدا خلال اللقاء الذي جري اليوم بالرياض، على أهمية التصدي لأشكال الإرهاب لضمان أمن و سلامة المنطقة واستعرضا عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.