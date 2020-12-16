أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

الإدعاء الأمريكي يتهم مواطنًا كينيا بالتخطيط لهجوم مماثل لـ11 سبتمبر

09:52 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
الإدعاء الأمريكي يتهم مواطنًا كينيا بالتخطيط لهجوم مماثل لـ11 سبتمبر

الشرطة الأمريكية

الولايات المتحدة - (ا ش ا)

اتهم مدعون فيدراليون أمريكيون، مواطنًا كينيا بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية على غرار هجمات الحادي عشر من سبتمبر الشهيرة.

وأشار الادعاء الأمريكي، في الدائرة القضائية الجنوبية بمدينة نيويورك، إلى أن هذا الشخص يدعى تشولو عبد الله 30 سنة، خطط لاختطاف طائرة ركاب وتحطيمها بأحد المباني، وهي الطريقة التي استخدمت من قبل في الهجمات التي استهدفت برجي التجارة العالميين.

وقدم الإدعاء الفيدرالي،أن عبد الله هو من العناصر التنفيذية بـ"تنظيم الشباب" الذي يوصف بأنه الجناح الرئيسي لتنظيم القاعدة في شرق إفريقيا، والتحق بمدرسة لتعليم الطيران بالفلبين، كما درس أساليب كيفية دخول الولايات المتحدة باستخراج تأشيرة ثم اختطاف طائرة فيها، مشيرًا إلى أنه تم القبض عليه في الفلبين في العام الماضي وتبين أنه انضم إلى تنظيم القاعدة الإرهابي منذ عام 2012.

وكان قد صدرت له تعليمات بالسفر إلى الفلبين والالتحاق بمدرسة للطيران هناك للتدريب بهدف تنفيذ هجوم مشابه لعملية الحادي عشر من سبتمبر، وقد أتم الاختبارات اللازمة للحصول على ترخيص طيار.

ومن المقرر أن تؤدي الاتهامات الإرهابية الموجهة لعبد الله إلى سجنه مدى الحياة في حالة ثبوت إدانته.

هذا المحتوى من

الادعاء الأمريكي هجمات إرهابية

الخبر التالى:

رئيس هيئة الأركان السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي التعاون العسكري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المحافظ: لا تعطيل للدراسة غدا بالقاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا