أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

"بلومبرج": وزير الخزانة الأمريكية يخطط لزيارة مصر والسودان

09:26 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
"بلومبرج": وزير الخزانة الأمريكية يخطط لزيارة مصر والسودان

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين

وكالات

ذكرت وكالة "بلومبرج" اليوم الأربعاء، أن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين يخطط لزيارة الشرق الأوسط، كرحلة أخيرة له كمسؤول حكومي أمريكي.

ونقلت "بلومبرج" عن مصادر وصفتهم بالمطلعين قولهم، إن الزيارة للشرق الأوسط مقرر لها الأسبوع الأول في يناير المقبل إذا لم يحدث أي تغيير بها، وتشمل مصر والسودان والإمارات وإسرائيل وقطر ودول أخرى.

ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة التعليق على الأمر.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، زار إسرائيل والبحرين والإمارات، في أكتوبر الماضي، بعد أن وقعت تلك الدول اتفاقية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية المعروفة باتفاقات إبراهيم.

ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكية السودان

الخبر التالى:

شركات طيران عالمية تطور جواز سفر صحي رقمي للسفر الآمن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المحافظ: لا تعطيل للدراسة غدا بالقاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا