"بلومبرج": وزير الخزانة الأمريكية يخطط لزيارة مصر والسودان
وكالات
ذكرت وكالة "بلومبرج" اليوم الأربعاء، أن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين يخطط لزيارة الشرق الأوسط، كرحلة أخيرة له كمسؤول حكومي أمريكي.
ونقلت "بلومبرج" عن مصادر وصفتهم بالمطلعين قولهم، إن الزيارة للشرق الأوسط مقرر لها الأسبوع الأول في يناير المقبل إذا لم يحدث أي تغيير بها، وتشمل مصر والسودان والإمارات وإسرائيل وقطر ودول أخرى.
ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة التعليق على الأمر.
وكان وزير الخزانة الأمريكي، زار إسرائيل والبحرين والإمارات، في أكتوبر الماضي، بعد أن وقعت تلك الدول اتفاقية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية المعروفة باتفاقات إبراهيم.
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