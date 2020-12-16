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الجيش السوداني: خسائر في الأرواح والمعدات في كمين نصبته ميليشيات إثيوبية

08:18 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
الجيش السوداني: خسائر في الأرواح والمعدات في كمين نصبته ميليشيات إثيوبية

الجيش السوداني

وكالات

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، عن وقوت خسائر في صفوفه أثناء عملية تمشيط قرب الحدود مع إثيوبيا جراء كمين نصبته قوات وميليشيات إثيوبية، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال المركز الإعلامي العسكري، في بيان الأربعاء، إنه مساء أمس الثلاثاء، وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضينا، تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية.

وذكر البيان وقوع خسائر في الأرواح والمعدات".

وشدد على أز القوات المسلحة السودانية لن تسمح بغزو أراضيها، مضيفًا أن القوات السودانية قامت "بإعادة الانتشار والانفتاح في مناطق داخل حدود السودان بغرض الحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لأراضينا لانطلاق أي نوع من العمليات".

الجيش السوداني ميليشيات إثيوبية إثيوبيا

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