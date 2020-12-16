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إيران: نعارض أي إجراء يستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية

06:44 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
إيران: نعارض أي إجراء يستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية

سعيد خطيب زادة

طهران - (د ب ا)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن بلاده تعارض أي تحرك أو إجراء مخرب يستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية.

جاء تصريح خطيب زادة، تعليقًا على حادث الانفجار والحريق الذي اندلع في إحدى ناقلات النفط بالبحر الأحمر، بحسب بيان أصدرته الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء.

كما أكد خطيب زادة على حماية الاستقرار والأمن الإقليمي؛ متطلعًا إلى تظافر الجهود بين دول المنطقة لتامين الملاحة البحرية والتصدي لقراصنة البحار ومكافحة الاتجار بالمحظورات، وصولاً إلى أمن إ قليمي مستدام، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

كانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت أول أمس الاثنين، تعرض سفينة لنقل الوقود، كانت راسيةً لتفريغ الوقود في جدة غرب المملكة، على ساحل البحر الأحمر، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريق صغير، مؤكدة أن العمل الإرهابي لم يلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته.

سعيد خطيب زادة الملاحة البحرية إيران

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