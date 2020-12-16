الجزائر: تمديد إجراءات الحجر حتى نهاية ديسمبر
الجزائر - (د ب أ)
أعلنت الوزارة الأولى الجزائرية، اليوم الأربعاء عن تمديد الحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) عبر الولايات الـ34 المعنية به من أصل 48 لمدة 15 يومًا إضافية.
وبحسب بيان الوزارة الأولى "يبدأ التمديد الجديد يوم 17 ديسمبر الجاري ويستمر إلى غاية 31 ديسمبر، ويمتد الإجراء من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحًا من اليوم الموالي".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
122086
عدد المصابين
-
105132
عدد المتعافين
-
6943
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
73111718
عدد المصابين
-
51206791
عدد المتعافين
-
1626231
عدد الوفيات
إعلان