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الجزائر: تمديد إجراءات الحجر حتى نهاية ديسمبر

06:35 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
الجزائر: تمديد إجراءات الحجر حتى نهاية ديسمبر

علم-الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت الوزارة الأولى الجزائرية، اليوم الأربعاء عن تمديد الحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) عبر الولايات الـ34 المعنية به من أصل 48 لمدة 15 يومًا إضافية.

وبحسب بيان الوزارة الأولى "يبدأ التمديد الجديد يوم 17 ديسمبر الجاري ويستمر إلى غاية 31 ديسمبر، ويمتد الإجراء من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحًا من اليوم الموالي".

الجزائر الحجر المنزلي فيروس كورونا

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