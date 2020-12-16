الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية لدعم قطاع غزة في مكافحة كورونا

أبوظبي - (د ب أ)

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات طبية ثالثة على متنها 4ر14 طنًا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى قطاع غزة، بالتعاون مع لجنة التكافل في القطاع، يستفيد منها أكثر من 14 ألفًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة أنباء الإمارات: "يعد إرسال هذه المساعدات الطبية في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لتعزيز جهود الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الجائحة، حيث قامت بإرسال أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية في مايو الماضي، واستمر تتابع إرسال المساعدات الطبية خلال الأشهر الثمانية الماضية، التي بلغت 22 طنًا لتوفير الحماية للطواقم الطبية والعاملين في القطاع الطبي".

يذكر أن هذه المساعدات هي جزء من التزام دولة الإمارات بتقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، وقد ساهمت دولة الإمارات، التي تعد من أكبر الجهات المانحة للأونروا، بأكثر من 187 مليون دولار أمريكي في الفترة من عام 2015 إلى 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يشار إلى أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1675 طنًا من المساعدات لأكثر من 120 دولة، استفاد منها أكثر 6ر1 مليون من العاملين في المجال الطبي.