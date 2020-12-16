الدفاع الجزائرية: مقتل طاقم المروحية العسكرية المنكوبة
الجزائر - (د ب أ)
أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، مقتل طاقم مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (إم إس- 25 ميرلين) التابعة لقيادة القوات البحرية، التي سقطت اليوم الأربعاء، في عرض البحر شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائرية.
وأوضحت الوزارة في بيان ثان، أن الحادث أسفر عن مقتل كل من المقدم نور الدين خروسة، والمقدم محمد الأمين الوافي، والملازم الأول نور الدين بوزايدة.
كان ذات المصدر أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل الملازم بوزايدة، في حادث سقوط المروحية أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية.
وتقدم الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، بخالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الشهداء. كما وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعازيه في وقت سابق لعائلة بوزايدة، وكل أفراد الجيش الجزائري.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
122086
عدد المصابين
-
105132
عدد المتعافين
-
6943
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
73111718
عدد المصابين
-
51206791
عدد المتعافين
-
1626231
عدد الوفيات
إعلان