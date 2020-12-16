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الدفاع الجزائرية: مقتل طاقم المروحية العسكرية المنكوبة

06:15 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
الدفاع الجزائرية: مقتل طاقم المروحية العسكرية المنكوبة

المروحية العسكرية المنكوبة

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، مقتل طاقم مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (إم إس- 25 ميرلين) التابعة لقيادة القوات البحرية، التي سقطت اليوم الأربعاء، في عرض البحر شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائرية.

وأوضحت الوزارة في بيان ثان، أن الحادث أسفر عن مقتل كل من المقدم نور الدين خروسة، والمقدم محمد الأمين الوافي، والملازم الأول نور الدين بوزايدة.

كان ذات المصدر أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل الملازم بوزايدة، في حادث سقوط المروحية أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية.

وتقدم الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، بخالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الشهداء. كما وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعازيه في وقت سابق لعائلة بوزايدة، وكل أفراد الجيش الجزائري.

المروحية العسكرية المنكوبة وزارة الدفاع الوطني في الجزائر الجزائر

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