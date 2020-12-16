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إلغاء قُداسات عشية "الكريسماس" في هولندا

04:16 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
إلغاء قُداسات عشية "الكريسماس" في هولندا

هولندا

أمستردام- (د ب أ):

ألغت الكنيسة الكاثوليكية في هولندا جميع القداسات العامة التي تقام بمناسبة عشية عيد الميلاد.

وأعلن مؤتمر الأساقفة الهولندي في بيان نُشر اليوم الأربعاء إن قداس منتصف الليل في عيد الميلاد (كريسماس) يجذب عادة حشودا كبيرة، والتي لن تكون مسؤولة خلال الإغلاق الصارم الحالي.

وسوف يتم إقامة القداسات بدون حضور الشعب الكنسى وبثها عبر التلفزيون والإنترنت.

ووفقا للبيان، لا يزال من الممكن إقامة القداسات في الأيام الأخرى خلال فترة الكريسماس بحضور 30 شخصا كحد أقصى، والذين سيتعين عليهم ارتداء أقنعة الوجه (الكمامة) في الكنيسة، ولن يُسمح لهم بالغناء.

هولندا الغاء قداسات الكنيسة الكاثوليكية

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