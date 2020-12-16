نيجيريا: إغلاق المدارس في 5 ولايات عقب اختطاف عدد من الطلاب

لاجوس- (د ب ا):

أعلنت السلطات النيجيرية أن مدارس في عدة ولايات بشرق البلاد تعتزم إغلاق أبوابها لأجل غير مسمى اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك عقب عملية اختطاف واسعة لعدد من طلاب المدارس نفذتها جماعة بوكو حرام.

وقد أغلقت ولاية كاتسينا، حيث تم اختطاف 333 طالبا الجمعة الماضية، المدارس، كما أعلنت ولايات "زامفارا وكادونا وجيجاوا وكانو" أنها ستقوم أيضا بغلق المدارس.

وقال إبراهيم عبد الله، مفوض شؤون التعليم في ولاية زامفارا، إن عشر مدارس معرضة للخطر تغلق أبوابها" عقب الاختطاف الأخير لأكثر من 300 طالب بالصف الثانوي في مدرسة العلوم الثانوية الحكومية في كانكارا في ولاية كاتسينا".

وأعلنت جماعة بوكو حرام عن مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قامت بعملية الاختطاف لأن التعليم الغربي غير إسلامي.

ولم تقدم ولاية كانوا سببا لقرار إغلاق المدارس، في حين قالت ولايتا جيجاوا وكادونا إن القرار يرجع إلى أزمة فيروس كورونا.