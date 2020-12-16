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كورونا في ألمانيا: توقعات باستمرار الحجر الصحي حتى أبريل المقبل

03:39 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
كورونا في ألمانيا: توقعات باستمرار الحجر الصحي حتى أبريل المقبل

أرشيفية

وكالات:

قال رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغمري، إنه من المنتظر أن تستمر إجراءات الحجر الصحي، التي اتخذتها ألمانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى شهر أبريل المقبل.

وأوضح مونتغمري في حوار نشرته "مجموعة فونك الطبية"، اليوم الأربعاء، أنه "حتى لو بدأ التطعيم في وقت أبكر مما هو متوقع، فإن ذلك سيساعد في تحسين الوضع تدريجيا".

وأضاف: "سيتعين علينا أن نتعايش مع إجراءات تقييدية مختلفة، على الأقل حتى عيد الفصح (بداية أبريل)". وحذر في نفس الوقت من التسرع عند اتخاذ قرار بإلغاء الحجر الصحي، حتى لو تحسن الوضع الوبائي رأس السنة الميلادية.

وأعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع حاد في أعداد الوفيات، بلغ 952 حالة وفاة خلال اليوم الماضي، فيما تم تسجيل 27728 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الحجر الصحي الجمعية الطبية العالمية

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