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المرشد الأعلى الإيراني: إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون أقوى رد على اغتيال سليماني

01:37 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
المرشد الأعلى الإيراني: إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون أقوى رد على اغتيال سليماني

علي خامنئي

وكالات:

اعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن "إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، ستكون الصفعة الأقوى للرد على اغتيال قاسم سليماني"، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وشدد خامنئي على أن "الانتقام لقاسم سليماني حتمي، وفي أي زمان ممكن"، مؤكدا إلى أنه "سيتم الانتقام ممن أمر، ونفذ عملية الاغتيال".

وقال المرشد الإيراني تعليقا على العقوبات المفروضة على بلاده: "إذا كانت هناك فرصة لإلغاء العقوبات، فلا ينبغي التأخر ولو ساعة للاستفادة منها"، لافتا إلى أنه "إذا كان بالإمكان رفع العقوبات بأسلوب منطقي، وصحيح، ويحفظ لإيران سيادتها، وحقوقها، فيجب فعل ذلك".

وأضاف: "نحن لا نقول أنه لا يجب السعي لرفع العقوبات، لأنه إذا كان ممكنا رفع العقوبات، فلا يجب ان نؤجل ولو ساعة، رغم أن ذلك تأخر لأربع سنوات، ومنذ 2016 كان يفترض رفع جميع العقوبات دفعة واحدة، ولم يتم ذلك، بل أصبحت العقوبات أكثر".

وأردف: "أنا أؤيد المسؤولين الإيرانيين، شريطة أن يحفظوا حقوق الشعب الإيراني"، وتوجه لهم بالقول: "أوصي المسؤولين الإيرانيين بالعمل على إحباط العقوبات، قبل التفكير برفعها، وعدم الثقة بالعدو".

وحذر خامنئي من أنه "لا يمكن الوثوق بالأطراف الأجنبية لحل المشاكل الداخلية"، موضحا أن "عداء واشنطن لإيران، لا يقتصر على إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لينتهي مع رحيله".

وهاجم الدول الأوروبية قائلا: "الدول الأوروبية الثلاث تعاملت مع إيران بمنتهى اللؤم والنفاق، ولا ينبغي الوثوق بالأعداء".

وأشار المرشد الإيراني إلى أن "الولايات المتحدة قالت إنها أنفقت 7 مليارات دولار في المنطقة، لكنها لم تحقق أي من أهدافها في سوريا والعراق".

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