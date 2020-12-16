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المفوضية الأوروبية: هناك مسار "ضيق" للتوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا

01:34 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
المفوضية الأوروبية: هناك مسار "ضيق" للتوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا

أورزولا فون دير لاين

بروكسل- (د ب ا):

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الأربعاء، الجملة الشائعة في بروكسل إن هناك مسارا" ضيقا" للتوصل لاتفاق مع بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.

وأضافت أمام البرلمان الأوروبي" لا أستطيع أن أقول ما إذا كان سوف يكون هناك اتفاق أم لا".

وتابعت" ولكني أستطيع أن أقول أن هناك مسارا للتوصل لاتفاق الآن. المسار ربما يكون ضيقا ولكنه موجود".

ويشار إلى أنه تم إحراز تقدم بشأن ضمان معايير المنافسة النزيهة، مثل القواعد المتعلقة بالمساعدات الحكومة أو معايير الحد الأدنى للعمالة و الشؤون البيئية.

ومازالت التحديات تكمن في كيفية ضمان منافسة نزيهة في المستقبل.

وقالت فون دير لاين إنه تم بصورة كبيرة التوصل لحل للقضايا المتعلقة بالحوكمة.

مع ذلك، مازالت قضية المصايد مصدر خلاف. وأوضحت فون دير لاين "بصراحة، في بعض الأحيان يشعر المرء أننا لانستطيع التوصل لحل لهذه المسألة"، مضيفة أن الأيام المقبلة سوف تكون حاسمة.

وأمام بريطانيا أسبوعين فقط قبل أن تنتهى المرحلة الانتقالية ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي أبقت على لندن ضمن السوق الأوروبية الموحدة عقب الخروج من الاتحاد رسميا في نهاية يناير الماضي.

أورزولا فون دير لاين المفوضية الأوروبية بريطانيا

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