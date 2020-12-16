المفوضية الأوروبية: هناك مسار "ضيق" للتوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا
بروكسل- (د ب ا):
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الأربعاء، الجملة الشائعة في بروكسل إن هناك مسارا" ضيقا" للتوصل لاتفاق مع بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.
وأضافت أمام البرلمان الأوروبي" لا أستطيع أن أقول ما إذا كان سوف يكون هناك اتفاق أم لا".
وتابعت" ولكني أستطيع أن أقول أن هناك مسارا للتوصل لاتفاق الآن. المسار ربما يكون ضيقا ولكنه موجود".
ويشار إلى أنه تم إحراز تقدم بشأن ضمان معايير المنافسة النزيهة، مثل القواعد المتعلقة بالمساعدات الحكومة أو معايير الحد الأدنى للعمالة و الشؤون البيئية.
ومازالت التحديات تكمن في كيفية ضمان منافسة نزيهة في المستقبل.
وقالت فون دير لاين إنه تم بصورة كبيرة التوصل لحل للقضايا المتعلقة بالحوكمة.
مع ذلك، مازالت قضية المصايد مصدر خلاف. وأوضحت فون دير لاين "بصراحة، في بعض الأحيان يشعر المرء أننا لانستطيع التوصل لحل لهذه المسألة"، مضيفة أن الأيام المقبلة سوف تكون حاسمة.
وأمام بريطانيا أسبوعين فقط قبل أن تنتهى المرحلة الانتقالية ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي أبقت على لندن ضمن السوق الأوروبية الموحدة عقب الخروج من الاتحاد رسميا في نهاية يناير الماضي.
الخبر التالى:المرشد الأعلى الإيراني: إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون أقوى رد على اغتيال سليماني
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
122086
عدد المصابين
-
105132
عدد المتعافين
-
6943
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
73111718
عدد المصابين
-
51206791
عدد المتعافين
-
1626231
عدد الوفيات
إعلان