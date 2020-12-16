أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

وزير بريطاني: 137,897 شخص تلقوا لقاح كورونا

01:33 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
وزير بريطاني: 137,897 شخص تلقوا لقاح كورونا

لقاح كورونا

لندن- (أ ش أ):

تمكن 137 ألفًا و897 شخصًا - حتى الآن - في جميع أنحاء المملكة المتحدة من الحصول على لقاح مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووصف الوزير المسئول عن توزيع الجرعات في البلاد، ناظم الزهاوي، الخطوة بأنها "حقًا بداية جيدة"، في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء.

وأوضح الزهاوي "العدد سيزداد حيث إننا فعلنا مئات شبكات الرعاية الصحية الأولية"، مشيرًا إلى أن عدد الجرعات المعطاه خلال سبعة أيام بلغت في بريطانيا 108 آلاف، وفي ويلز 7 آلاف و897 ألفًا، وفي إقليم آيرلندا الشمالية 4 آلاف، وفي إسكتلندا 18 ألفًا.

وكانت سيدة (تبلغ من العمر 90 عامًا) هي أول شخص في بريطانيا تحصل على جرعة من اللقاح المكافح للفيروس خارج التجارب الإكلينيكية يوم الثلاثاء الماضي.

هذا المحتوى من

لقاح كورونا لندن فيروس كورونا

الخبر التالى:

المفوضية الأوروبية: هناك مسار "ضيق" للتوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تكشف المحافظات الأعلى في إصابات كورونا وتحذر من هذا الأمر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا