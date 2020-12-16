السعودية تعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا

وكالات:

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، الأربعاء، وصول أول دفعة من لقاح كورونا، على أن يتم توفيره للجميع بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة.

وقال الربيعة خلال ملتقى ميزانية 2021: "يسعدني أن أبشر الجميع من المواطنين والمقيمين بوصول أو دفعة من لقاح كورونا صباح اليوم، وأرجو أن تكون بداية لانفراج الأزمة -بمشيئة الله- وتوفره للجميع في أقرب فرصة".

وأكد أن المملكة تمكنت بنجاح في التعامل مع الجائحة من بدايتها عندما انتشرت خارج الصين.

وأضاف "شهدنا سباقًا دوليًا على الأدوات الصحية مطلع الجائحة لكن السعودية وضعت صحة الإنسان فوق كل اعتبار ورفعنا عدد الأسرة في العناية المركزة بنسبة 60% خلال 3 أشهر في السعودي".

من جهته، أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن رؤية 2030 حضرتنا لمواجهة أزمة كوفيد 19 هذا العام، وأن إعادة توجيه النفقات للتركيز على أولوية صحة المواطنين والمقيمين.

وأضاف الجدعان "أن السعودية دعمت مبادرات القطاع الخاص للحفاظ على وظائف السعوديين، حيث شهدنا عودة النشاط الاقتصادي في السعودية بقوة خلال الربع الثالث والرابع".

وتابع الجدعان" استطاعت الحكومة التحول إلى العمل الافتراضي بفضل الاستثمار في التقنية".

كانت السعودية أعلنت أمس الثلاثاء بدء التسجيل للحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق "صحتي".

وأكدت الصحة السعودية، مأمونية وفاعلية اللقاح، نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة"، موضحة أنه سيتم على 3 مراحل، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".