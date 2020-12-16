أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

نتنياهو يعين رئيسا جديدا للموساد

12:23 م الأربعاء 16 ديسمبر 2020
نتنياهو يعين رئيسا جديدا للموساد

بنيامين نتنياهو

وكالات:

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه قرر اليوم الثلاثاء تعيين نائب مدير الموساد الملقب بـ"د" مديرا جديدا لجهاز الاستخبارات.

وقال نتنياهو إن "د شخصية هامة في الجهاز وتجربته متنوعة"، مضيفا أن طلب التعيين موجود حاليا لدى لجنة غولدبرغ للنظر فيه، وهي اللجنة الاستشارية للتعيينات في جهاز الدولة.

وأشار موقع i24news إلى أن "د" خدم سابقا في دورية استطلاع هيئة الأركان التابعة للجيش الإسرائيلي وخاض كل المسار في الموساد.

ويخلف "د" الرئيس الحالي لجهاز الموساد، يوسي كوهين، الذي تولى مهامه في 2016 ويعتبر من المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

نتنياهو الموساد جهاز الاستخبارات

الخبر التالى:

السعودية تعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"معاش سنة".. كيف تحصل الفتيات على منحة الزواج من التأمينات؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا