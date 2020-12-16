نتنياهو يعين رئيسا جديدا للموساد

وكالات:

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه قرر اليوم الثلاثاء تعيين نائب مدير الموساد الملقب بـ"د" مديرا جديدا لجهاز الاستخبارات.

وقال نتنياهو إن "د شخصية هامة في الجهاز وتجربته متنوعة"، مضيفا أن طلب التعيين موجود حاليا لدى لجنة غولدبرغ للنظر فيه، وهي اللجنة الاستشارية للتعيينات في جهاز الدولة.

وأشار موقع i24news إلى أن "د" خدم سابقا في دورية استطلاع هيئة الأركان التابعة للجيش الإسرائيلي وخاض كل المسار في الموساد.

ويخلف "د" الرئيس الحالي لجهاز الموساد، يوسي كوهين، الذي تولى مهامه في 2016 ويعتبر من المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي.