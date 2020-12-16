مذكرة تفاهم بين "أبوظبي للأوراق المالية" وبورصة تل أبيب
أبو ظبي- (د ب أ):
وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع بورصة تل أبيب، لتعزيز التعاون بين السوقين للمساهمة في نمو سوق رأس المال في الإمارات وإسرائيل، وتطوير التكنولوجيا المالية المبتكرة.
وبحسب ما ذكره مكتب أبوظبي الإعلامي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأربعاء، وقع مذكرة التفاهم محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وآمنون نوباخ، رئيس مجلس إدارة بورصة تل أبيب.
وتم ذلك في حفل توقيع افتراضي.
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