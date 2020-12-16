توقعات بعدم حدوث ركود بسبب تشديد تدابير كورونا في ألمانيا

دوسلدورف- (د ب أ):

يتوقع معهد الاقتصاد الكلي والبحوث الاقتصادية في مدينة دوسلدورف الألمانية ألا تؤدي الإجراءات المشددة التي تم تبنيها مؤخرا بهدف احتواء جائحة كورونا إلى ركود عميق في ألمانيا.

وأكد الباحثون في المعهد التابع لمؤسسة "هانز بوكلر" الألمانية في توقعاتهم المنشورة اليوم الأربعاء أن هذا يرجع بشكل أساسي إلى التطور المستقر للصناعة.

وقال زباستيان دوليان، مدير المعهد، في بيان: "الديناميكية الاقتصادية الأساسية قوية بما فيه الكفاية وسياسة الدعم للحكومة والبنك المركزي الأوروبي فعالة".

ويتوقع المعهد أنه بعد الركود في نهاية هذا العام وفي الربع الأول من عام 2021، سيعود الاقتصاد الألماني إلى النمو اعتبارا من ربيع 2021. ومع ذلك، يربط المعهد هذه التوقعات بشرط أساسي، وهو أن تكون اللقاحات ضد كورونا فعالة ومتاحة بالسرعة المتوقعة حاليا.

وبحسب توقعات المعهد، سيزداد الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 9ر4% في خلال عام 2021 بعد انكماش 5% هذا العام. ويفترض هذا التكهن أيضا أنه سيتم العثور على اتفاق في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من شأنه أن يحول دون أي تأثيرات سلبية بالغة.