دبلوماسي إيراني ينفي عقد لقاء مع ممثل عن بايدن في سلطنة عمان

طهران - (د ب أ):

نفى مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي ما تردد عن أنه التقى أحد مندوبي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلال زيارته هذا الأسبوع إلى العاصمة العمانية مسقط.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن عراقجي القول إن "الذين ينسجون روايات عن لقاءات وهمية لا يمتلكون إدراكا صحيحا للظروف الراهنة".

وأوضح أن زيارته لمسقط استمرت أربع ساعات فقط، وكان هدفها المشاركة في الاجتماع السابع للجنة المشاورات الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان ألمح إلى استعداد بلاده للتعاون مع بايدن. وعلق في وقت سابق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بالقول: "نشعر أن الأجواء مهيأة لإقامة علاقات أوثق وأفضل مع جميع الدول الصديقة".

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط عودة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.