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البيت الأبيض: ترامب مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية

08:38 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020
البيت الأبيض: ترامب مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية

كايلي ماكناني

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد المجمع الانتخابي قبل أيام أن منافسه الديمقراطي جو بايدن هو الفائز بالانتخابات الرئاسية.

وقالت ماكناني: "لا يزال ترامب منخرطا في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية"، وفق سكاي نيوز.

وتابعت: "تصويت الهيئة الانتخابية خطوة واحدة فقط ضمن العملية الدستورية. وحملة الرئيس الأمريكي تواصل عملها بهذا الخصوص".

وأعلن، الاثنين، فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

كايلي ماكناني البيت الأبيض نتائج الانتخابات الرئاسية جو بايدن

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