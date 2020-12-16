مستشار الأمن الأمريكي يقطع زيارته لأوروبا بسبب هجوم إلكتروني
واشنطن - (د ب أ):
قطع مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، زيارته لأوروبا وعاد إلى واشنطن بسبب هجوم إلكتروني، يشتبه في أن روسيا نفذته.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول بالإدارة الأمريكية أن أوبراين عاد إلى واشنطن من باريس، الثلاثاء، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأفادت الصحيفة بأن عودة أوبراين تأتي لتنسيق استجابة الحكومة للهجوم الذي استهدف وزارات الخزانة والتجارة والأمن الداخلي.
وكان من المقرر أن تستمر جولة أوبراين في أوروبا حتى يوم السبت لتشمل بريطانيا وإيطاليا.
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