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كوريا الجنوبية تفقد 273 ألف وظيفة في نوفمبر بسبب كورونا

02:16 ص الأربعاء 16 ديسمبر 2020
كوريا الجنوبية تفقد 273 ألف وظيفة في نوفمبر بسبب كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن فقدان 273 ألف وظيفة في نوفمبر وسط جائحة كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الإحصاءات الكورية أن عدد العاملين بلغ 27.2 مليون شخص الشهر الماضي، أقل بـ 273 ألفا مقارنة بالعام الماضي.

لكن وتيرة التراجع انخفضت الشهر الماضي عن أكتوبر ، عندما انخفض عدد الوظائف بمقدار 421 ألف وظيفة، وهو أكبر انخفاض على أساس سنوي في ستة أشهر ، حيث عزز تخفيف قيود الفيروس الأنشطة الاقتصادية.

كوريا الجنوبية جائحة كورونا قيود الأنشطة الاقتصادية

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