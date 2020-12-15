البيت الأبيض: ترامب سيتلقى لقاح كورونا بعد موافقة الفريق الطبي
وكالات
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، مساء أمس الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، سيشجع الأمريكيين على أخذ لقاحات كورونا، وسيتلقى اللقاح بنفسه بمجرد أن يقرر فريقه الطبي أنه الأفضل.
وقالت ماكناني للصحفيين في إفادة موجزة بالبيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الجمهوري أراد أن يظهر أن الأمريكيين المعرضين للخطر هم الأولوية القصوى لتلقي اللقاحات.
وأشارت ماكناني إلى أن بعض موظفي الأمن القومي المهنيين سيحصلون على اللقاحات لضمان استمرارية الحكوم، إلى جانب مجموعة صغيرة جدًا من كبار مسؤولي الإدارة بهدف زرع ثقة في المواطنين.
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