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سوريا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

11:48 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
سوريا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

فيروس كورونا في سوريا

دمشق - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 150 إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها مساء الثلاثاء، تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات في سورية إلى 9452، وشفاء 62 حالة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4494.

وأضاف بيان وزارة الصحة أنه تم تسجيل وفاة 14 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 543 وفاة.

سوريا فيروس كورونا

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