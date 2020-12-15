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كندا تحصل على 168 ألف جرعة أولية من لقاح "موديرنا"

11:27 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
كندا تحصل على 168 ألف جرعة أولية من لقاح "موديرنا"

جاستن ترودو

أوتاوا - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الحكومة الكندية توصلت إلى اتفاق مع شركة مودرنا لتلقي ما يصل إلى 168 ألف جرعة أولية من لقاح فيروس كورونا الذي طورته الشركة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وذكر ترودو اليوم في أوتاوا، إن مودرنا مستعدة لشحن اللقاحات في غضون 48 ساعة من موافقة سلطات الصحة العامة على اللقاح.

يشار إلى أن وزارة الصحة الكندية لم توافق بعد على لقاح مودرنا.

وأعلن ترودو أن الأولوية في الحصول على لقاح مودرنا ستكون للمناطق الشمالية والمناطق النائية في البلاد.

وتعاقدت كندا على 40 مليون جرعة من شركة مودرنا.

جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي لقاح موديرنا فيروس كورونا وزارة الصحة الكندية

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