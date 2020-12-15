كندا تحصل على 168 ألف جرعة أولية من لقاح "موديرنا"
أوتاوا - (د ب أ)
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الحكومة الكندية توصلت إلى اتفاق مع شركة مودرنا لتلقي ما يصل إلى 168 ألف جرعة أولية من لقاح فيروس كورونا الذي طورته الشركة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.
وذكر ترودو اليوم في أوتاوا، إن مودرنا مستعدة لشحن اللقاحات في غضون 48 ساعة من موافقة سلطات الصحة العامة على اللقاح.
يشار إلى أن وزارة الصحة الكندية لم توافق بعد على لقاح مودرنا.
وأعلن ترودو أن الأولوية في الحصول على لقاح مودرنا ستكون للمناطق الشمالية والمناطق النائية في البلاد.
وتعاقدت كندا على 40 مليون جرعة من شركة مودرنا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
122086
عدد المصابين
-
105132
عدد المتعافين
-
6943
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
73111718
عدد المصابين
-
51206791
عدد المتعافين
-
1626231
عدد الوفيات
إعلان