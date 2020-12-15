إصابة 40 شرطيًا في احتجاجات بالعاصمة الأوكرانية

كييف - (د ب أ)

أُصِيْبَ نحو 40 شرطيًا، في العاصمة الأوكرانية كييف، خلال احتجاجات لرجال أعمال صغار غاضبين.

وتظاهر رجال الأعمال، ضد تشديد إجراءات الحجر الصحى المزمع تطبيقها مطلع العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

وأظهرت مقاطع فيديو اليوم الثلاثاء،رجال الأعمال الغاضبين وهم يلقون أشياء على قوات الأمن التي التزمت بضبط النفس إلى حد كبير.

وقد حاولت الشرطة منع إقامة مخيمات في قلب ميدان الاستقلال في كييف وخلال الفوضىالمصاحبة وقعت عشرات الإصابات في صفوف قوات الأمن.

يشار إلى أن الاحتجاجات مستمرة منذ أسابيع لكنها تصاعدت الآن، ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات بين رجال الأعمال. كما احتج المتظاهرون أيضا على قرار من الحكومة يلزم باستخدام آلات تسجيل النقد (الكاشير).

واعتبر التجار أن تكاليف تشغيل وإصدار الإيصالات مرتفعة للغاية، غير أن الحكومة في المقابل ترغب في منع الاحتيال الضريبي من خلال نظام الإيصالات.

وكان قد تم تأجيل هذا الإجراء لمدة عام حتى بداية 2022 بناء على ضغط من المتظاهرين، كما ينتقد رجال الأعمال الصغار عددًا من التغييرات التي يرون أنها عطلت أعمالهم.