ولي العهد السعودي: اقتصاد المملكة أثبت قدرته على مواجهة تداعيات كورونا

السعودية - (أ ش أ)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة والتحديات، حيث تمكنت المملكة من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان من خلال الحد من تفشي الوباء، وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة.

وقال ولي العهد السعودي، خلال إقرار ميزانية العام 2021 حسبما نقلت قناة العربية الاخبارية اليوم الثلاثاء: "أديرت الأزمة بعناية فائقة وبشكل فعّال قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي، تمت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا بوتيرة جيدة".

وأكد مواصلة المملكة الانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، ومواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن عام 2020 كان صعبًا على دول العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا.

وتوقع الأمير محمد بن سلمان ارتفاعًا في النمو الاقتصادي في المملكة، وأن الزيادة في الإيرادات ستسهم في المزيد من الاستقرار المالي.